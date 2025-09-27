x
27 сентября 2025
27 сентября 2025
27 сентября 2025
последняя новость: 21:11
27 сентября 2025
Израиль

Ликвидирован террорист, причастный к убийству командира подразделения ЯМАМ Арнона Зморы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 сентября 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 20:09
Ликвидирован террорист, причастный к убийству командира подразделения ЯМАМ Арнона Зморы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате совместной операции Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля был ликвидирован Мохаммад Ахмад Юсеф аль-Джамаль, террорист ХАМАСа, причастный к убийству офицера? командира подразделения ЯМАМ Арнона Зморы.

Мохаммад Ахмад Юсеф аль-Джамаль был уничтожен в результате удара ВВС в секторе Газы. Он был одним из охранников, удерживавших заложников – Ноа Аргамани, Альмога Меира-Джана, Шломи Зива и Андрея Козлова – во время "Операции Арнон" по их спасению 8 июня прошлого года.

Вместе с аль-Джамалем был ликвидирован Сари Идрис Мохаммад аль-Акраб, один из боевиков, проникших на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Оба террориста были уничтожены в результате удара ВВС в секторе Газы на основании точечной разведывательной информации, предоставленной ШАБАКом.

Израиль
