x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 20:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 20:59
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Гендиректор "Ликуда" Цури Сисо назначен консулом Израиля в Майами

Назначения
Ликуд
МИД
время публикации: 30 сентября 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 20:11
Гендиректор "Ликуда" Цури Сисо назначен консулом Израиля в Майями
Фото NEWSru.co.il

Генеральный директор партии "Ликуд" Цури Сисо был назначен консулом Израиля в Майами по завершении четырехлетней каденции на этом посту Маора Эльбаза Старински.

Комиссия по назначениям Управления государственных служб утвердила назначение Цури Сисо.

Как сообщает 14 канал ИТВ, когда предыдущий министр иностранных дел Исраэль Кац пытался продвигать назначение Сисо на пост консула, предыдущий же глава комиссии по назначениям Даниэль Гершковиц отказался созывать заседание.

После внутрипартийных выборов в "Ликуде" Цури Сисо объявил о своем намерении покинуть пост генерального директора партии, позднее он пытался подавать свою кандидатуру на должности гендиректора Кнессета и гендиректора Еврейского национального фонда, но безуспешно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Комиссия Груниса единогласно утвердила назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 августа 2025

Почетного консула Израиля в Маастрихте уволили за "антиизраильские высказывания"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025

Юрсоветница против законопроекта об отмене комиссий по назначениям на высшие госдолжности