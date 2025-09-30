Гендиректор "Ликуда" Цури Сисо назначен консулом Израиля в Майами

Генеральный директор партии "Ликуд" Цури Сисо был назначен консулом Израиля в Майами по завершении четырехлетней каденции на этом посту Маора Эльбаза Старински.

Комиссия по назначениям Управления государственных служб утвердила назначение Цури Сисо.

Как сообщает 14 канал ИТВ, когда предыдущий министр иностранных дел Исраэль Кац пытался продвигать назначение Сисо на пост консула, предыдущий же глава комиссии по назначениям Даниэль Гершковиц отказался созывать заседание.

После внутрипартийных выборов в "Ликуде" Цури Сисо объявил о своем намерении покинуть пост генерального директора партии, позднее он пытался подавать свою кандидатуру на должности гендиректора Кнессета и гендиректора Еврейского национального фонда, но безуспешно.