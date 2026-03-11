Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл "Галатасараю"

В матче пятого тура второй стадии Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль" (Холон) проиграл "Галатасараю" 74:87.

"Апоэль" проиграл все пять матчей и не претендует на выход в четвертьфинал.

"Галатасарай" одержал четвертую победу и близок к выходу в следующий этап.

После 10 минут 22:14, 20 - 37:33, 30 - 64:53.