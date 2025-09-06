x
06 сентября 2025
Израиль

10 человек задержаны на антивоенной демонстрации в Умм-эль-Фахме

время публикации: 06 сентября 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 21:29
10 человек задержаны на антивоенной демонстрации в Умм-эль-Фахме
Пресс-служба полиции Израиля

В Умм-эль-Фахме прошла акция протеста против действий Израиля в Газе. По данным полиции, после нескольких предупреждений с требованием соблюдать порядок были задержаны десять участников, размахивавших плакатами и выкрикивавших лозунги, осуждающие Израиль.

Сообщается, что полиция объявила акцию незаконной. Десять человек, не подчинившихся указаниям полиции, были задержаны.

В сообщении полиции подчеркивается, что протест — одно из базовых гражданских прав в демократическом государстве, при условии что демонстрации проводятся в рамках закона. При этом полиция не допустит нарушений общественного порядка или свободы передвижения, а также любых действий, угрожающих общественной безопасности.

