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Пресса

NYT сообщает о продвижении американо-иранских переговоров по ядерной программе. Подробности

США
Иран
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 10 июня 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 10:13
NYT сообщают о продвижении американо-иранских переговоров по ядерной программе. Подробности
AP Photo/Vahid Salemi

Издание The News York Times сообщает, что США и Иран близки к достижению договоренностей о судье иранских ядерных разработок. Прогресса удалось на переговорах, прошедших до последней эскалации в Ормузском проливе.

Информированные источники сообщили изданию, что переговоры идут по четырем основным направлениям. Первое касается остановки обогащения урана. США настаивают, чтобы замораживание длилось 20 лет, Иран соглашается только на 10 лет. 15-летний компромисс выглядит очевидным.

США настаивают на демонтаже трех основных предприятий иранской ядерной программы – комбинатов в Фордо, Исхафане и Натанзе. Иран готов закрыть два из них, но требует, чтобы третий продолжил работу, доказав тем самым: режим не отказался от права на обогащение урана.

Работы по снижению концентрации обогащенного урана будут вестись Международным агентством по атомной энергии. США настаивают, чтобы их специалисты стали полноправными участниками этого проекта, Иран готов предоставить им только статус наблюдателей.

Еще одно требование США: предоставить инспекторам МАГАТЭ возможность внезапных проверок всех ядерных объектов, в том числе и находящихся под контролем Корпуса стражей исламской революции. Согласно публикации, КСИР будет обладать правом вето и смогут в принципе отвергнуть договор.

Пресса
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