ЦАХАЛ атаковал пусковые установки на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в течение нескольких минут после ракетного обстрела района Штулы на юге Ливана был атакован пусковой комплекс, из которого были выпущены ракеты.

Кроме того, был нанесен удар по еще одной заряженной пусковой установке, готовой к запуску и представлявшей угрозу для сил ЦАХАЛа и территории Израиля.

ЦАХАЛ пока сохраняет свое присутствие на юге Ливана, закрепился за занятых позициях. Время от времени наносятся удары по инфраструктуре "Хизбаллы", пусковым установкам и отдельным боевикам. "Хизбалла" в последние дни изредка обстреливает территорию Израиля, запуская ракеты и ударные дроны. Но масштабные боевые действия не ведутся.