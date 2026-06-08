ЦАХАЛ атаковал объекты нефтехимического комплекса в Махшехре на юго-западе Ирана
время публикации: 08 июня 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 08:13
ВВС Израиля под руководством военной разведки АМАН нанесли удар по нескольким целям на территории нефтехимического комплекса в городе Махшехр на юго-западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в предварительном заявлении.
Махшехр расположен в провинции Хузестан на побережье Персидского залива и является одним из крупнейших нефтехимических центров Ирана. В районе города находятся крупные предприятия по переработке нефти и газа, а также экспортная инфраструктура.