ЦАХАЛ атаковал объекты нефтехимического комплекса в Махшехре на юго-западе Ирана

ВВС Израиля под руководством военной разведки АМАН нанесли удар по нескольким целям на территории нефтехимического комплекса в городе Махшехр на юго-западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в предварительном заявлении.

Махшехр расположен в провинции Хузестан на побережье Персидского залива и является одним из крупнейших нефтехимических центров Ирана. В районе города находятся крупные предприятия по переработке нефти и газа, а также экспортная инфраструктура.