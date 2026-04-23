Сигнал тревоги в Штуле. Ракетный обстрел из Ливана

В 23:18 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в Штуле.

Военные сообщили, что причина срабатывания системы "Цева Адом" проверяется.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что не менее трех ракет, были запущены из Ливана в сторону израильской территории.

ЦАХАЛ подтвердил, что был зафиксирован запуск несколько ракет с территории Ливана, они были перехвачены силами ПВО.

Нет информации о пострадавших в результате обстрела.