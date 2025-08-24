Арестован житель Рамат-Гана, подозреваемый в вооруженном ограблении любовника

Полиция Гиватаима раскрыла дело об ограблении: мужчина в возрасте 42 лет подал в конце июля заявление в полицию, сообщив, что его под угрозой ножа ограбил мужчина, с которым он договорился об интимной встрече. По данным полиции, они встретились в приложении для знакомств и договорились о встрече в начале апреля в квартире у пострадавшего в Гиватаиме.

По завершении встречи подозреваемый напал на пострадавшего, ударил его кулаком по лицу, начал душить и оттащил на диван, после чего взял на кухне нож и под угрозой ножа похитил у пострадавшего два мобильных телефона, зарядное устройство и 17 чеков. Не удовлетворившись этим, он отвел пострадавшего поочередно к четырем банкоматам и заставил снять и передать ему деньги – в сумме около 5000 шекелей.

Подозреваемый потребовал, чтобы пострадавший никому не рассказывал о произошедшем, после чего скрылся. Вскоре пострадавшему позвонила владелица квартиры, с которой подозреваемый расплатился украденными чеками и спросила, можно ли их обналичить. Опасаясь мести, пострадавший согласился – владелица квартиры обналичила четыре чека на сумму около 30 тысяч шекелей.

По завершении расследования полиция собрала доказательную базу, и 12 августа подозреваемый, 29-летний житель Рамат-Гана, был арестован. Суд несколько раз продлевал срок его содержания под стражей, вскоре прокуратура представит обвинительное заключение. Отмечается, что в прошлом году против подозреваемого были поданы обвинения в совершении подобного ограбления в Тель-Авиве.