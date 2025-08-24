x
24 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ: "голодающий" ребенок с обложки Daily Mirror страдает от генетического заболевания

Газа
время публикации: 24 августа 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 22:05
ЦАХАЛ: "голодающий" ребенок с обложки Daily Mail страдает от генетического заболевания
документ представлен COGAT

Координатор действий правительства на территориях опубликовал обнаруженные в секторе Газы медицинские документы маленького мальчика, чья фотография появилась минувшим днем на первой странице британской Daily Mirror с заголовком "Прекратите морить голодом детей Газы".

Согласно документом, запечатленный на фото дистрофичный ребенок – трехлетний Карим Али Фуад Маммар, страдающий от редкого генетического заболевания – синдрома Фанкони. Он передается по наследству, страдают и другие члены семьи.

Синдром Фанкони развивается при поражении проксимальных почечных канальцев. Один из вариантов болезни характеризуется значительной задержкой физического развития, тяжелым течением заболевания с выраженными костными деформациями и нередко переломами костей.

"В рамках кампании дезинформации ХАМАС продолжает распространять лживые нарративы, подхватываемые средствами массовой информации без всякой проверки. Тем самым международные СМИ служат пропагандистским целям террористов", – заявляет офис координатора.

Израиль
