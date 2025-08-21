"Так выглядит голод?": ЦАХАЛ опубликовал видео, снятое в магазинах и ресторанах Газы

Офис координатора правительства на палестинских территориях (COGAT) опубликовал в социальных сетях видео, которое было снято в магазинах, на рынках, на кухнях благотворительных организаций и в ресторанах в различных частях сектора Газы.

Видео снималось в Дир аль-Балахе (центральная часть сектора), в Хан-Юнисе и "на севере сектора Газы".

В Дир аль-Балахе на видео сняты пакеты с гуманитарной помощью, которые будут доставлены местным жителям, а также показаны кадры, на которых запечатлены пиццы, питы, различные сладости.

В Хан-Юнисе, на юге сектора, сняты на видео сладости, чай, плавленый сыр, бутылки с растительным маслом и питы.

В видео говорится, что на севере сектора ведется раздача горячей еды. И вновь в кадр попали пирожки, питы, пицца, а на рынке – ряды банок с консервами, колбасы и макаронные изделия.

Видео заканчивается лозунгом: "Прекратите распространять ложь".

Из этого видео не понятно, кто отвечает за доставку продуктов и обеспечивает работу пекарен и благотворительных кухонь. Не всегда понятно, где именно были сняты те или иные кадры: в "благотворительной" пекарне или в коммерческом кафе.

Отметим, что днем ранее 11-й канал израильского телевидения показал сюжет, посвященный работающим в Газе магазинам и ресторанам. Местные жители рассказывали, что продукты стоят в Газе дороже, чем в Израиле. И питаться в кафе и ресторанах могут только очень богатые люди, которые до войны составляли около 10% жителей сектора.