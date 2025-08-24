x
24 августа 2025
24 августа 2025
24 августа 2025
24 августа 2025
Израиль

Пожар в районе Мевасерет-Циона, 1 шоссе будет перекрыто, возможна эвакуация жителей

Пожары
время публикации: 24 августа 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 14:32
Пожар в районе Мевасерет-Циона, 1 шоссе будет перекрыто, возможна эвакуация жителей
Кадр из оперативного видео "Кабаут ве-Ацала"

Масштабный лесной пожар вспыхнул в долине Эмек а-Аразим возле Мевасерет-Циона. На месте пожара работают множество пожарных расчетов при поддержке восьми самолетов пожарной авиации "Эльад".

Ожидается, что 1 шоссе Тель-Авив – Иерусалим будет перекрыто в связи с опасностью для водителей и необходимостью обеспечить дорогу экстренным службам.

Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала" сообщает о возможности эвакуации жителей района Мевасерет а-Яшана, поскольку огонь начал приближаться к линии домов.

Полиция в сотрудничестве с пожарными работает над тушением пожара, полицейские вертолеты занимаются сбором информации и координацией сил.

Пресс-служба полиции сообщает, что полицейские начали эвакуировать из домов жителей двух ближайших к линии огня улиц – Шикма и Шошана.

Из-за пожара пострадала линия электроснабжения возле 1 шоссе, в связи с чем в районе наблюдается сбой работы светофоров.

Израиль
