Пожар в районе Мевасерет-Циона, 1 шоссе будет перекрыто, возможна эвакуация жителей
Масштабный лесной пожар вспыхнул в долине Эмек а-Аразим возле Мевасерет-Циона. На месте пожара работают множество пожарных расчетов при поддержке восьми самолетов пожарной авиации "Эльад".
Ожидается, что 1 шоссе Тель-Авив – Иерусалим будет перекрыто в связи с опасностью для водителей и необходимостью обеспечить дорогу экстренным службам.
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала" сообщает о возможности эвакуации жителей района Мевасерет а-Яшана, поскольку огонь начал приближаться к линии домов.
Полиция в сотрудничестве с пожарными работает над тушением пожара, полицейские вертолеты занимаются сбором информации и координацией сил.
Пресс-служба полиции сообщает, что полицейские начали эвакуировать из домов жителей двух ближайших к линии огня улиц – Шикма и Шошана.
Из-за пожара пострадала линия электроснабжения возле 1 шоссе, в связи с чем в районе наблюдается сбой работы светофоров.