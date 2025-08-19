В среду прекращается движение поездов в Тель-Авиве, станция "А-Шалом" закрывается

Продолжается хаос в системе железнодорожного сообщения в Израиле: начиная со среды, 20 августа, прекращается движение поездов в Тель-Авиве, и не будет возобновляться примерно неделю. Поезда с юга будут завершать движение в Лоде, поезда с севера будут останавливаться на станции "Савидор – Мерказ", а поезда из Иерусалима и Модиина – в аэропорту Бен-Гурион.

Как сообщает 13 канал ИТВ, железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" в дополнение к восстановлению поврежденной электрической инфраструктуре в районах Ганот и Нетании решила провести давно запланированные ремонтные работы в Тель-Авиве. Ранее эти работы планировалось провести в сентябре.

В "Ракевет Исраэль" объясняют причину переноса ремонтных работ между станциями "Тель-Авив Агана" и "Тель-Авив Савидор Мерказ" желанием избежать двойного ущерба для пассажиров, которые не могут воспользоваться поездами по многим маршрутам из-за повреждений инфраструктуры.

Во время дополнительных работ, которые будут проводиться со среды, 20 августа, до вторника, 26 августа, произойдут значительные изменения в железнодорожном сообщении: возможности поездки между севером и югом не будет, и в Тель-Авиве движение поездов будет прекращено. Станция "А-Шалом", как сказано выше, будет закрыта для обслуживания.

Для удобства пассажиров будут запущены специальные бесплатные шаттлы, которые будут ездить между станциями "Тель-Авив а-Агана", "Тель-Авив а-Шалом" и "Тель-Авив Савидор Мерказ" каждые пять минут. Будет также усилен обслуживающий персонал на станциях для помощи пассажирам.

Напомним, в ночь на 15 августа на двух участках железной дороги была повреждена электрическая инфраструктура. Основной ущерб пришелся на участки в районе перекрестка Ганот к югу от Тель-Авива и на участке между Хадерой и Нетанией. Было приостановлено движение поездов на участке между Хайфой и Тель-Авивом, а также от Тель-Авива до аэропорта Бен-Гурион. Ущерб оценивается в десятки миллионов шекелей, а на ремонтные работы может потребоваться более 10 дней.