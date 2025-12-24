Пресс-служба премьер-министра опубликовала в Instagram видео, созданное ИИ: "Нетаниягу и Трамп в B2"
время публикации: 24 декабря 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 19:24
Пресс-служба премьер-министра Израиля опубликовала в официальном аккаунте в Instagram видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На этом видео запечатлены Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп в кабине бомбардировщика B2.
Израильские обозреватели отмечают, что это видео можно трактовать как предупреждение Ирану, конфронтация с которым активно обсуждается в последние дни. Но также это можно понимать как намек на то, что Израиль рассчитывает получить бомбардировщик B2 в качестве компенсации за американскую оборонную сделку с Эр-Риядом.