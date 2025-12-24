Внимание, розыск: пропал 31-летний Биньямин Яаков Коэн Арази Равив (найден)
время публикации: 24 декабря 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 17:00
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 31-летнего Биньямина Яакова Коэна Арази Равива из Эвен-Менахема. В последний раз его видели днем 24 декабря в районе леса Хагиним, недалеко от мошава Кармей Йосеф. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.85, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза.
Описание одежды: брюки красного цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-9279535.
-----
Вскоре после публикации полиция объявила, что разыскиваемый найден.