Внимание, розыск: пропал 31-летний Биньямин Яаков Коэн Арази Равив (найден)

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 31-летнего Биньямина Яакова Коэна Арази Равива из Эвен-Менахема. В последний раз его видели днем 24 декабря в районе леса Хагиним, недалеко от мошава Кармей Йосеф. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.85, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза.

Описание одежды: брюки красного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-9279535.

-----

Вскоре после публикации полиция объявила, что разыскиваемый найден.