Полиция готовится к рождественскому шествию в Нацерете

время публикации: 24 декабря 2025 г., 07:49
Полиция Северного округа Израиля сообщила о повышенной готовности в связи с проведением 24 декабря в Нацерете традиционного рождественского шествия, которое не проводилось последние два года из-за войны.

Ожидается прибытие десятков тысяч участников и зрителей со всей страны. Силы полиции будут обеспечивать безопасность, общественный порядок и регулировать движение транспорта. Многие улицы будут перекрыты для движения транспорта с 10:00 до 20:00.

По данным полиции, в шествии примут участие десятки образовательных и общественных организаций христианской общины.

