Полиция готовится к рождественскому шествию в Нацерете
время публикации: 24 декабря 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 07:56
Полиция Северного округа Израиля сообщила о повышенной готовности в связи с проведением 24 декабря в Нацерете традиционного рождественского шествия, которое не проводилось последние два года из-за войны.
Ожидается прибытие десятков тысяч участников и зрителей со всей страны. Силы полиции будут обеспечивать безопасность, общественный порядок и регулировать движение транспорта. Многие улицы будут перекрыты для движения транспорта с 10:00 до 20:00.
По данным полиции, в шествии примут участие десятки образовательных и общественных организаций христианской общины.