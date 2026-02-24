Задержаны трое подозреваемых в похищении человека в Петах-Тикве

Полиция сумела обнаружить человека, которого похитили вместе с его машиной в Петах-Тикве: пострадавший был сильно избит. Как сообщает Ynet, по подозрению в нападении и похищении задержаны три человека: 37-летний Михаэль Нимеровский из Хайфы, 24-летний Адель Аль-Ухаш из Рамле и 22-летний Амир Абу Амар из Лода.

Сообщается, что мотивом похищения стал имущественный конфликт: пострадавший якобы украл имущество у семьи одного из подозреваемых. Его похитили под угрозой пистолета и ножа.

Суд продлил срок предварительного содержания подозреваемых под стражей на семь дней, расследование инцидента продолжается.