Подозреваемый в попытке наезда возле КПП "А-Минарот" сдался силам безопасности

Пресс-служба ЦАХАЛа и полиции сообщили, что подозреваемый в попытке наезда рядом с КПП "А-Минарот" сдался силам безопасности и передан для дальнейшего расследования полиции округа Иудеи и Самарии.

Несколькими часами ранее во время патрулирования территории сотрудники полиции неподалеку от Бейт-Джалы заметили автомобиль, находившийся на обочине. Когда полицейские подошли к автомобилю, водитель резко сдал назад, врезавшись в полицейскую машину, затем вырулил в сторону сотрудников полиции и попытался скрыться. Почувствовав угрозу, полицейские открыли огонь по колесам уезжавшей машины. Водитель продолжил движение в сторону Бейт-Лехема.

В результате инцидента никто не пострадал.