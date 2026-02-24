Подозреваемый в попытке наезда возле КПП "А-Минарот" сдался силам безопасности
время публикации: 24 февраля 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 21:31
Пресс-служба ЦАХАЛа и полиции сообщили, что подозреваемый в попытке наезда рядом с КПП "А-Минарот" сдался силам безопасности и передан для дальнейшего расследования полиции округа Иудеи и Самарии.
Несколькими часами ранее во время патрулирования территории сотрудники полиции неподалеку от Бейт-Джалы заметили автомобиль, находившийся на обочине. Когда полицейские подошли к автомобилю, водитель резко сдал назад, врезавшись в полицейскую машину, затем вырулил в сторону сотрудников полиции и попытался скрыться. Почувствовав угрозу, полицейские открыли огонь по колесам уезжавшей машины. Водитель продолжил движение в сторону Бейт-Лехема.
В результате инцидента никто не пострадал.
