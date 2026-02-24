В Тель-Авиве прошел митинг, посвященный четвертой годовщине начала войны в Украине

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве состоялся митинг, организованный неправительственной организацией Israeli Friends of Ukraine и посольством Украины в Израиле.

Сотни израильтян пришли на площадь, чтобы выразить солидарность с украинским народом, четвертый год живущим в условиях войны, и почтить память погибших.

Участники митинга зажгли свечи в память о погибших.