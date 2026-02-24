x
24 февраля 2026
24 февраля 2026
24 февраля 2026
24 февраля 2026
Израиль

На пляж Зиким море выбросило тушу кашалота: это восьмой с начала исследований в Израиле

Средиземное море
Животные
время публикации: 24 февраля 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 11:27
На пляж Зиким море выбросило тушу кашалота: это восьмой с начала исследований в Израиле
Фото: Эвиатар Бен Ави, Управление природы и парков Израиля

Инспектор морского отдела Управления природы и парков Эвьятар Бен-Ави сообщил, что утром в ведомство поступило сообщение о выбросившемся на берег ките в районе природного заповедника Ям-Шикма. Речь идет о крупной особи кашалота.

На место прибыли специалисты из Школы морских наук при Хайфском университете и представитель организации Delphis: они должны провести вскрытие туши кита и выяснить обстоятельства его смерти.

Доктор Майя Эльсар из организации Delphis сообщила, что с начала исследований на побережье Израиля были зафиксированы туши восьми кашалотов, включая обнаруженного утром на пляже Зиким. Этот вид морских млекопитающих отнесен к категории уязвимых, а в Средиземном море популяция кашалотов определена как находящаяся под угрозой исчезновения.

Средиземноморская популяция кашалотов генетически изолирована от кашалотов, обитающих в Атлантическом океане. По словам доктора Авиада Шайнина, возглавляющего отдел высших хищников в морской лаборатории Мориса Кана, у средиземноморских кашалотов есть свой особый "язык" – последовательность щелчков, которые они издают и которая характерна только для них.

Главные угрозы для кашалотов – дрейфующие сети, которые устанавливают в глубоких водах для ловли рыбы-меч и тунца, в эти сети попадают также киты и акулы. Еще одна серьезная опасность для кашалотов – сейсмические исследования месторождений газа и нефти, которые могут повредить слух кашалотов или отогнать их от источников пищи.

