Трагедия на НПЗ в Ашдоде: вместо сжатого воздуха, баллоны содержали 100% азот

По данным расследования, причиной смерти двух сотрудниц нефтеперерабатывающего завода в Ашдоде стало удушье: баллоны со сжатым воздухом, которыми они пользовались во время работы, вместо воздуха содержали азот, сообщает "Решет Бет".

Накануне полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве 52-летней Ирины Радчук и 39-летней Ницан Гойхман – это один из совладельцев предприятия-поставщика, которое занимается заправкой и поставками баллонов со сжатым воздухом, с кислородом, с азотом и другими газами. Ему вменяется убийство по равнодушию.

Помимо НПЗ в Ашдоде, это же предприятие поставляло баллоны медицинским учреждениям, и уже появились сообщения об обнаружении баллонов с не соответствующим маркировке содержимым в больницах. Масштаб этой катастрофы еще предстоит выяснить следствию, как предстоит установить, были ли инженеры НПЗ в Ашдоде единственными жертвами.

Родственники погибших возмущены тем фактом, что задержан всего один подозреваемый: предприятие такого типа должно включать целую цепочку людей, от собственно заправляющего баллоны рабочего до его непосредственных руководителей, контролеров качества и владельцев. Как отмечает Ynet, задержан не тот человек, который заправлял баллоны газом, оказавшимся смертельным для Ирины и Ницан.

Семьи погибших также возмущены тем фактом, что о задержании подозреваемого они узнали из СМИ, а не от следователей. В полиции подозревают, что баллоны "содержали больше азота, чем допускается в медицинском воздухе", однако глава управления безопасности при министерстве труда Хези Шварцман сообщил Ynet, что в баллонах был стопроцентный азот.

Близкие погибших возмущены и тем, что никто на нефтеперерабатывающем заводе, где произошла трагедия, не ответил за происзошедшее: за работой инженеров должны наблюдать люди в комнате контроля, должен быть руководитель работ, должны быть видеокамеры, передающие изображение в режиме реального времени на экраны контролеров.

Ynet приводит слова брата погибшей Ирины Радчук о том, что женщин нашли только через 40 минут, когда их уже нельзя было спасти.

В связи с трагическим инцидентом министерство здравоохранения разослало всем медицинским учреждениям уведомление с призывом немедленно проверить содержимое баллонов с медицинскими газами и убедиться в полном соответствии между типом газа, выбитым на корпусе баллона, цветом баллона и сопроводительным ярлыком, где указан тип газа и компания-поставщик. Если есть хоть малейшие сомнения в несоответствии, следует немедленно вывести баллоны из эксплуатации. Кроме того, баллоны, поставленные компанией "Салем Яаков и сыновья" (סלם יעקב ובניו) необходимо вывести из эксплуатации вне зависимости от соответствия маркировки и содержимого.