Крушение военного вертолета в Иране, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли в иранском городе Дорче-Пиаз при падении военного вертолета на рынок. Погибшие – командир экипажа, второй пилот и два торговца. На месте возник пожар.

Как отмечают эксперты, авиакатастрофы в Иране – не редкость. Значительная часть парка военной авиации была приобретена до Исламской революции 1979 года, и надлежащее техническое обслуживание обеспечить крайне сложно.

На минувшей неделе в провинции Хамадан во время тренировочного полета потерпел крушение самолет F-4 американского производства. Один пилот погиб, второй выжил.