Два ДТП на Первом шоссе, несколько пострадавших в тяжелом состоянии

На Первом шоссе в районе развязки Хемед произошли две дорожные аварии. Первая авария произошла в западном направлении, в восточном, и ее причиной, по всей видимости, стали водители, притормозившие возле места ДТП на противоположной полосе.

Параммедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек" в Иерусалиме были доставлены 7 пострадавших, из которых двое (мужчины примерно 30 и 20 лет) в тяжелом состоянии.

На месте также помогают пострадавшим с легкими травмами, не нуждающимся в госпитализации.