В доме в Тамре обнаружили более 4,4 млн шекелей наличными

Полиция Северного округа и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) обнаружили в частном доме в Тамре наличные деньги на общую сумму более 4,4 млн шекелей.

Обыск был проведен 22 июля. В доме нашли более 1,4 млн шекелей, евро в пересчете примерно на 2,4 млн шекелей и доллары стоимостью свыше 600 тысяч шекелей.

Происхождение денег и обстоятельства их хранения выясняются.

В полиции заявили, что изъятие денег стало частью борьбы с организованной преступностью и попыток перекрыть ее источники финансирования.