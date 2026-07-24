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Израиль

В доме в Тамре обнаружили более 4,4 млн шекелей наличными

время публикации: 24 июля 2026 г., 08:19 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 08:20
В доме в Тамре обнаружили более 4,4 млн шекелей наличными
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Северного округа и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) обнаружили в частном доме в Тамре наличные деньги на общую сумму более 4,4 млн шекелей.

Обыск был проведен 22 июля. В доме нашли более 1,4 млн шекелей, евро в пересчете примерно на 2,4 млн шекелей и доллары стоимостью свыше 600 тысяч шекелей.

Происхождение денег и обстоятельства их хранения выясняются.

В полиции заявили, что изъятие денег стало частью борьбы с организованной преступностью и попыток перекрыть ее источники финансирования.

Израиль
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