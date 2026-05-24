Биньямин Нетаниягу встретился с детьми, пострадавшими от травли сверстников

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии детей, подвергшихся бойкоту и социальной изоляции со стороны сверстников. Во встрече также участвовали супруга премьер-министра Сара Нетаниягу, министр образования Йоав Киш и председатель комиссии Кнессета по правам ребенка Кати Шитрит.

Дети рассказали о своих переживаниях, чувствах и о том, как справлялись с трудностями в школе.

Обращаясь к ним, Нетаниягу сказал: "Если вы находите в себе силы бороться с чужой озлобленностью и стремитесь вперед – вы обладаете особой силой. Вопреки всем трудностям и страданиям, знайте: в вас есть нечто особенное. И когда я смотрю на каждого из вас, слушаю вас, моё сердце открывается вам навстречу".