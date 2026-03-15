Психологи исследовали состояние израильских подростков во время затяжной войны

Ученые из Еврейского университета Иерусалима изучили, как длительный конфликт отражается на соблюдении прав и повседневной жизни подростков в Израиле.

Исследование показывает, что хотя базовые физические потребности и защита подростков в целом обеспечиваются, такие аспекты, как личная безопасность, равенство и свобода самовыражения, серьезно страдают. Среди подростков фиксируется повсеместный "страх перед другим": ивритоязычная молодежь избегает арабских кварталов и арабоязычных сверстников, в то время как арабоязычные участники исследования говорили, что боятся полиции. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Особое внимание авторы уделяют разрыву в восприятии ситуации взрослыми и детьми. Родители остаются главным источником надежной информации для подростков, но они склонны переоценивать то, насколько свободно их дети чувствуют себя при выражении собственного мнения. Подростки признались психологам, что боятся социального бойкота, шейминга и ухудшения отношений со сверстниками. Примерно 20% участников из пятисот опрошенных сообщили о пережитом насилии, при этом самой распространенной формой были словесные оскорбления в школах. Но подростки далеко не всегда рассказывают родителям о таких эпизодах.

В сфере образования также наблюдается дестабилизация, особенно в еврейских школах, где учебный процесс часто прерывается из-за призыва учителей в резерв. При этом арабские школы демонстрируют большую кадровую стабильность.

Ученые отмечают некоторое улучшение показателей благополучия к концу 2025 года. Но соавтор работы Йонат Рум отмечает: "Это может свидетельствовать о стойкости подростков, но мы должны быть осторожны, чтобы не принять адаптацию за нормализацию. Молодежь может нормализовать реальность, которая по своей сути ненормальна, что делает защиту их прав еще более актуальной". Исследование подчеркивает необходимость перехода от обеспечения базовых потребностей безопасности к защите полноценных прав подростков как активных членов общества, заслуживающих того, чтобы быть услышанными.