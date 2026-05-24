Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 24 мая, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Слабый ветер.

В Иерусалиме – 14-24 градуса, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 16-28, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-25, в Ариэле – 14-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-28, на Голанских высотах – 14-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник-субботу – переменная облачность, температура без существенных изменений.