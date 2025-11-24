Начался зимний призыв в ЦАХАЛ

В понедельник, 24 ноября, в Израиле начался зимний призыв 2025 года на срочную службу в Армии обороны Израиля. Новобранцев будут принимать призывные пункты Тель а-Шомера, Хайфы, Иерусалима, Беэр-Шевы и Тверии.

35% призывающихся этого призыва – девушки. Самому молодому призывнику – 17 лет и 9 месяцев, самому возрастному – 30 лет и 7 месяцев. Средний возраст призывников – 19 лет и 5 месяцев.

В этом призыве службу в ЦАХАЛе начнут 635 репатриантов, большинство из которых репатриировались из США, России и Украины. В то же время среди призывников будут и репатрианты из таких стран, как Тайвань, Монако, Гаити, Кения, Эстония.

589 новобранцев призываются со статусом солдата-одиночки (военнослужащий, не имеющий семейной поддержки в Израиле). Как правило речь идет о молодежи, репатриировавшейся в Израиль в одиночку, но такой статус дается и ультраортодоксальным призывникам, от которых отказалась семья, и в ряде других социальных случаев.

100 новобранцев относятся к семьям погибших и раненых в последней войне.