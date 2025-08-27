Начальник Генштаба Эяль Замир призвал всех израильтян разделить бремя военной службы

Начальник Генштаба генерал-майор Эяль Замир посетил юг сектора Газы и позиции бригады "Эциони". В этой поездке его сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор, начальник оперативного управления генерал-майор Ицхак Коэн, командир дивизии "Газа" бригадный генерал Барак Хирам, командир бригады "Эциони" и другие офицеры.

В ходе инспекции начальник Генштаба ознакомился с деятельностью резервной бригады "Эциони", встретился с бойцами и командирами, чей призыв в резерв был продлен на дополнительное время в связи с оперативной необходимостью. Замир подчеркнул, что Израиль ведет войну сразу на нескольких фронтах и действует с полной силой на всех направлениях. Он отметил, что основные усилия сосредоточены на расширении операции в городе Газа.

"Мы обязаны вернуть всех заложников, разгромить ХАМАС и не допустить повторения событий 7 октября", – заявил он, призвав представителей всех слоев общества разделить бремя военной службы, так как это является требованием времени.