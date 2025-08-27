x
27 августа 2025
|
последняя новость: 20:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 20:20
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба Эяль Замир призвал всех израильтян разделить бремя военной службы

Призыв ультраортодоксов
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 27 августа 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 19:08
Начальник Генштаба Эяль Замир призвал всех израильтян разделить бремя военной службы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба генерал-майор Эяль Замир посетил юг сектора Газы и позиции бригады "Эциони". В этой поездке его сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор, начальник оперативного управления генерал-майор Ицхак Коэн, командир дивизии "Газа" бригадный генерал Барак Хирам, командир бригады "Эциони" и другие офицеры.

В ходе инспекции начальник Генштаба ознакомился с деятельностью резервной бригады "Эциони", встретился с бойцами и командирами, чей призыв в резерв был продлен на дополнительное время в связи с оперативной необходимостью. Замир подчеркнул, что Израиль ведет войну сразу на нескольких фронтах и действует с полной силой на всех направлениях. Он отметил, что основные усилия сосредоточены на расширении операции в городе Газа.

"Мы обязаны вернуть всех заложников, разгромить ХАМАС и не допустить повторения событий 7 октября", – заявил он, призвав представителей всех слоев общества разделить бремя военной службы, так как это является требованием времени.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

691-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

ЦАХАЛ опровергает распускаемые ХАМАСом слухи об отсутствии места для беженцев из Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2025

СМИ: ЦАХАЛ готовится к массовому задержанию ультраортодоксов, вылетающих в Умань