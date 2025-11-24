"Кан": Нетаниягу вызвал Эяля Замира и Исраэля Каца на разъяснительную беседу

Глава правительства Биньямин Нетаниягу вызвал во вторник к себе в канцелярию министра обороны Исраэля Каца и начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира на фоне их острого конфликта в связи с кадровыми "персональными" решениями, принятыми Замиром по итогам расследования комиссии Сами Турджемана.

Напомним, министр обороны Исраэль Кац заявил, что решил поручить контролеру системы обороны "тщательно изучить отчет комиссии Турджемана", подчеркнув, что он не был проинформирован о принятых по итогам отчета выводах и о персональных решениях.

Однако Эяль Замир подчеркнул, что лично вместе с Сами Турджеманом передал отчет комиссии, расследовавшей расследования провала 7 октября, министру обороны Исраэлю Кацу. В своем официальном заявлении Замир подчеркнул, что персональные выводы в отношении генералитета – внутренние командные решения в ЦАХАЛе, которые не требуют чьего-либо утверждения.