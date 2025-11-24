x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 21:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 21:14
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": Нетаниягу вызвал Эяля Замира и Исраэля Каца на разъяснительную беседу

Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
время публикации: 24 ноября 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 20:55
"Кан": Нетаниягу вызвал Эяля Замира и Исраэля Каца на разъяснительную беседу
Noam Revkin Fenton/FLASH90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу вызвал во вторник к себе в канцелярию министра обороны Исраэля Каца и начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира на фоне их острого конфликта в связи с кадровыми "персональными" решениями, принятыми Замиром по итогам расследования комиссии Сами Турджемана.

Напомним, министр обороны Исраэль Кац заявил, что решил поручить контролеру системы обороны "тщательно изучить отчет комиссии Турджемана", подчеркнув, что он не был проинформирован о принятых по итогам отчета выводах и о персональных решениях.

Однако Эяль Замир подчеркнул, что лично вместе с Сами Турджеманом передал отчет комиссии, расследовавшей расследования провала 7 октября, министру обороны Исраэлю Кацу. В своем официальном заявлении Замир подчеркнул, что персональные выводы в отношении генералитета – внутренние командные решения в ЦАХАЛе, которые не требуют чьего-либо утверждения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2025

Замир ответил министру обороны: "Персональные выводы не нуждаются в чьем-либо утверждении"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2025

ЦАХАЛ начал штабные учения "Маген Оз": проверка готовности к внезапным сценариям на севере
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 ноября 2025

Замир об увольнениях генералов: "Это тяжелые, но необходимые решения"