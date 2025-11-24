x
24 ноября 2025
Израиль

Амир Охана решил продлить каденцию юридического советника Кнессета

Кнессет
время публикации: 24 ноября 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 20:12
Адвокат Сагит Афик
Oren Ben Hakoon/Flash90

Спикер Кнессета Амир Охана уведомил адвоката Сагит Афик, что решил продлить срок ее пребывания на посту юридического советника Кнессета.

Амир Охана намерен обратиться в парламентскую комиссию по делам Кнессета для утверждения этого решения.

Каденция Сагит Афик истекает примерно через месяц. Уже на прошлой неделе израильские СМИ начали обсуждать, продлит ли Амир Охана ее каденцию или предложит другого кандидата. Для выдвижения кандидата со стороны Охане потребовалось бы создать общественную комиссию, которая совместно с председателем БАГАЦа Ицхаком Амитом представила бы ему список кандидатов. Это процесс длительный и для его завершения потребовалось бы в любом случае больше месяца.

Израиль
