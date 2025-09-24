Родные Алона Оэля разрешили опубликовать кадр из видео ХАМАСа

Родные заложника Алона Оэля разрешили опубликовать кадр из видео, которое было распространено ХАМАСом накануне праздника Рош а-Шана. Они считают, что из-за травмы, полученной 7 октября, он ослеп на один глаз и это заметно на видео.

"Премьер-министр отправляется в критически важную поездку в США. Мы надеемся, что он вернется из этой поездки с новостями, которые ждут все израильтяне. Сейчас самое время сделать правильное и важное дело – вернуть нам Алона и всех остальных заложников".

Вечером 24 сентября канцелярия премьер-министра сообщила, что в праздничные дни Биньямин Нетаниягу провел разговор с Идит и Коби, родителями похищенного Алона Оэля и рассказал им о непрерывных военно-политических усилиях, цель которых – разгром ХАМАСа и возвращение всех наших заложников. Беседа состоялась в присутствии координатора по делам военнопленных и пропавших без вести Галя Хирша.