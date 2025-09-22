Психологическая война: ХАМАС опубликовал видео с заложником Алоном Оэлем

За несколько часов до наступления праздника Рош а-Шана (еврейского Нового года) ХАМАС опубликовал видео с израильским заложником Алоном Оэлем. В видео утверждается, что 700 дней израильский заложник удерживается в городе Газа.

Видео опубликовано террористической группировкой в рамках психологической войны.

Это второе видео с Алоном Оэлем, опубликованное ХАМАСом. Первое видео было опубликовано 5 сентября.

От родных заложника пока не получено разрешение на публикацию всего видео или кадров из него.