Израиль

Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации на юге города Газа

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 24 сентября 2025 г., 19:51 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 19:51
Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации на юге города Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир посетил позиции израильских сил на юге сектора Газа и провел совещание по оценке ситуации. В этой поездке его сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор, начальник Управления кадров генерал-майор Давид Бар-Калифа, командир 36-й дивизии бригадный генерал Моран Омер, а также другие офицеры.

В беседе с офицерами Эяль Замир еще раз подчеркнул, что операция в городе Газа призвана создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАСа. "ЦАХАЛ наносит мощные и точные удары, все его возможности задействованы для поддержки бойцов. Мы продолжим продвижение при строжайшем соблюдении безопасности", – заявил он.

По словам начальника Генштаба, большинство жителей города уже его покинули. Он также обратился к местным жителям: "Я обращаюсь к жителям Газы: восстаньте против ХАМАСа – он виновник ваших страданий. Война и страдания не прекратятся пока ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие".

Израиль
