В Газе ликвидирован очередной лидер террористов "Бригад моджахедов"

ЦАХАЛ и ШАБАК объявили о ликвидации главаря террористической организации "Катаиб аль-Муджахиддин" ("Бригады моджахедов") в секторе Газы, подстрекавшего к терактам в Иудее и Самарии.

Уничтожен Мисбах Салим Мисбах Даийя, проживавший в районе Нусейрата, в центре сектора Газы. Он возглавлял группировку "Бригады моджахедов" в течение нескольких месяцев, после ликвидации трех предыдущих лидеров этой террористической организации в Газе.

Отмечается, что Мисбах Даийя был ответственен не только за действия террористов своей группировки в Газе, но также помогал организовывать нападения в Иудее и Самарии.

Террористы "Бригады моджахедов" участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Именно террористы этой группировки похитили из кибуца Нир-Оз Ярдена Бибаса, его жену Шири и двух их маленьких детей – Кфира, которому на момент похищения было девять месяцев, и Ариэля, которому было пять лет. Ярден Бибас был освобожден из плена в рамках сделки по "обмену" 1 февраля 2025 года. Шири, Кфира и Ариэля террористы убили. Тела убитых были переданы террористами в Израиль 20-21 февраля 2025 года.