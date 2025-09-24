x
24 сентября 2025
24 сентября 2025
24 сентября 2025
24 сентября 2025
Израиль

Нетаниягу позвонил мэру Эйлата после того, как город подвергся атаке БПЛА

время публикации: 24 сентября 2025 г., 22:20 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 22:20
На месте падения БПЛА в Эйлате
Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с мэром Эйлата Эли Ланкри и выразил поддержку ему и жителям города в связи с атакой БПЛА.

Премьер-министр пожелал скорейшего выздоровления раненым и заявил, что любое нападение на израильские города получит жесткий ответ, который будет нанесен по террористическому хуситскому режиму, как это уже было ранее.

Премьер-министр рассказал Эли Ланкри о своих переговорах с командованием ЦАХАЛа по поводу повышения эффективности защиты города от воздушных атак.

Мэр Ланкри поблагодарил премьер-министра и пожелал удачи во время участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

