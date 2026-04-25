25 апреля 2026
последняя новость: 22:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 апреля 2026
25 апреля 2026
последняя новость: 22:43
25 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В Тель-Авиве и других городах прошли массовые акции протеста

Акции протеста
время публикации: 25 апреля 2026 г., 22:13 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 22:29
Акция протеста в Модиине
Tal Gal/Flash90

Тысячи демонстрантов собрались на площади "Габима" в Тель-Авиве. Они требовали отставки правительства и создания государственной комиссии по расследованию провалов 7 октября.

В Иерусалиме на Парижской площади (Кикар Париз) прошла акция протеста против правительства. Были задержаны двое демонстрантов, у которых были обнаружены и изъяты проекторы. Согласно поступившей жалобе, демонстранты проецировали визуальные материалы на стены жилых домов, мешая жителям.

Сотни человек собрались на перекрестке Хорев в Хайфе для того, чтобы выразить свое недовольство действующим правительством.

Акция протеста также прошла на перекрестке Каркур. Полиция изъяла у демонстранта флаг Венгрии, заявив, что он похож на палестинский флаг.

Сотни человек участвовали в демонстрации возле пиццерии в Петах-Тикве, в которой работал Иману Баньямин Залики, убитый в ночь празднования Дня независимости. Они протестовали против того, что они называли "беспомощностью полиции".

Пикет, в котором приняли участие десятки людей, прошел возле отделения полиции в Модиине после того, как был задержан доктор Алекс Синклер за вязаную кипу с израильским и палестинским флагами.

