В Тель-Авиве полицейские задержали трех участников протеста против полицейского насилия
время публикации: 06 апреля 2026 г., 21:57 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 22:00
Возле отделения полиции "Лев – Тель-Авив" состоялась акция протеста против полицейского насилия. Демонстранты заблокировали ворота, ведущие в здание, сев рядом с ними на тротуар.
Офицер полиции объявил, что акция является несанкционированной и потребовал разойтись, демонстранты требование проигнорировали. Трое из участников протеста были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка и чинении препятствий полицейским.
В заявлении, распространенном пресс-службой правоохранительных органов, говорится, что полиция Израиля расценивает право на протест как основополагающую ценность демократии, однако не допустит блокирования ворот полицейских участков, в особенности в военное время.
