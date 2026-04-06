Израиль

В Тель-Авиве полицейские задержали трех участников протеста против полицейского насилия

время публикации: 06 апреля 2026 г., 21:57 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 22:00
Пресс-служба полиции Израиля

Возле отделения полиции "Лев – Тель-Авив" состоялась акция протеста против полицейского насилия. Демонстранты заблокировали ворота, ведущие в здание, сев рядом с ними на тротуар.

Офицер полиции объявил, что акция является несанкционированной и потребовал разойтись, демонстранты требование проигнорировали. Трое из участников протеста были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка и чинении препятствий полицейским.

В заявлении, распространенном пресс-службой правоохранительных органов, говорится, что полиция Израиля расценивает право на протест как основополагающую ценность демократии, однако не допустит блокирования ворот полицейских участков, в особенности в военное время.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 апреля 2026

Министр юстиции призвал правительство игнорировать решение БАГАЦа о праве на проведение протестов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 апреля 2026

Раввин Рабинович: "Почему протест важнее молитвы?"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2026

Полиция: демонстрация возле "Габимы" была незаконной, задержаны 17 человек. Видео