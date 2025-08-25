ЦАХАЛ подтвердил удар по больнице "Насер" в Газе, погибли сотрудники СМИ. Проводится расследование

ЦАХАЛ подтвердил, что сегодня, 25 августа, был нанесен удар по цели в районе медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир приказал провести предварительное расследование как можно скорее.

"ЦАХАЛ сожалеет о причинении вреда лицам, не причастным к инциденту, и никогда не атакует журналистов как таковых, а делает все возможное, чтобы минимизировать ущерб для них, обеспечивая при этом безопасность наших сил", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

При этом ЦАХАЛ на данном этапе не поясняет, какие именно цели были атакованы. По всей видимости, эти сведения будут опубликованы позже.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели на верхнем этаже медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе. Затем последовал еще один удар. Сообщается о девяти убитых и множестве раненых. Среди убитых "журналист" Хусам аль-Масри, среди раненых также есть "его коллеги", заявляет ПИЦ.

Позже минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявил о 14 убитых.

Затем катарский телеканал "Аль-Джазира" объявил о гибели пяти журналистов. В их числе: оператор "Аль-Джазиры" Мухаммад Салама; блогер Марьям Абу Дикка, работала с Independent Arabia и AP; фотограф и журналист Муаз Абу Таха, сотрудничал с NBC; фотокорреспондент Reuters Хусам аль-Масри; имя пятого погибшего "журналиста" – Ахмад Абу Азиз, на кого он работал, непонятно.

Причем, судя по отчетам из Газы, Салама, Абу Дикка и Абу Таха погибли в результате взрыва во время освещения последствий атаки ЦАХАЛа.