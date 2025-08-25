Правительство против Замира: "Представляет планы операции и говорит о прекращении войны"

В политическом руководстве Израиля резко критикуют начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Нападки на начальника генштаба, о которых пишет газета "Исраэль а-Йом", вызваны словами "высокопоставленных военных", согласно которым, на повестке дня есть сделка с ХАМАСом, и правительство отказывается ее утвердить. Цитаты высказывания этих источников приводят "Гаарец" и некоторые другие СМИ.

"Он представляет планы решающего удара по ХАМАСу и оккупации сектора и тут же проводит анонимные брифинги, в которых говорит, что цели войны достигнуты и что ее нужно заканчивать", – заявляют в правительственных кругах.

"Этот начальник генерального штаба и тот, кем он представлялся, вступая в должность – это небо и земля", – говорят в политических кругах.

Более всего министров возмущает тот факт, что начальник генштаба даже не пытается отрицать, что именно он стоит за анонимными брифингами от имени "высокопоставленных армейских источников".

"Нет никаких сомнений, что речь идет об Эяле Замире", – заявляют в Иерусалиме.