Израиль

В Ашкелоне был найден мертвым полицейский, участвовавший в отражении нападения на Сдерот 7/10

Полиция
время публикации: 25 августа 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 10:10
В Ашкелоне был найден мертвым полицейский, участвовавший в отражении нападения на Сдерот 7/10

В Ашкелоне у себя дома был найден мертвым 35-летний сотрудник полиции Эльад Басис, служивший в полицейском участке в Сдероте и участвовавший в отражении нападения террористов 7 октября 2023 года.

Сайт kan-ashkelon.co.il пишет, что несколько недель назад на собрании сотрудников полиции Сдерота Эльад Басис получил благодарственную грамоту от начальника участка "за выдающийся труд".

Полиция Ашкелона и Сдерота подтверждает сообщения о кончине полицейского Эльада Басиса.

Официальных комментариев от пресс-службы полиции не поступало.

Израиль
