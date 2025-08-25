В Ашкелоне был найден мертвым полицейский, участвовавший в отражении нападения на Сдерот 7/10
время публикации: 25 августа 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 10:10
В Ашкелоне у себя дома был найден мертвым 35-летний сотрудник полиции Эльад Басис, служивший в полицейском участке в Сдероте и участвовавший в отражении нападения террористов 7 октября 2023 года.
Сайт kan-ashkelon.co.il пишет, что несколько недель назад на собрании сотрудников полиции Сдерота Эльад Басис получил благодарственную грамоту от начальника участка "за выдающийся труд".
Полиция Ашкелона и Сдерота подтверждает сообщения о кончине полицейского Эльада Басиса.
Официальных комментариев от пресс-службы полиции не поступало.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025