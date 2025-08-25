В Ашкелоне был найден мертвым полицейский, участвовавший в отражении нападения на Сдерот 7/10

В Ашкелоне у себя дома был найден мертвым 35-летний сотрудник полиции Эльад Басис, служивший в полицейском участке в Сдероте и участвовавший в отражении нападения террористов 7 октября 2023 года.

Сайт kan-ashkelon.co.il пишет, что несколько недель назад на собрании сотрудников полиции Сдерота Эльад Басис получил благодарственную грамоту от начальника участка "за выдающийся труд".

Полиция Ашкелона и Сдерота подтверждает сообщения о кончине полицейского Эльада Басиса.

Официальных комментариев от пресс-службы полиции не поступало.