Расследование гибели ребенка: дети играли с пианино, и оно упало на малыша

Сотрудники полиции завершили сбор показаний и изъятие улик в доме, расположенном в поселке к югу от Иерусалима, где ранее в понедельник в результате несчастного случая погиб трехлетний ребенок.

По результатам расследования, речь идет о трагическом несчастном случае: малыш вместе с другим членом семьи играл с пианино, которым семья владела долгие годы – инструменту было более 40 лет. На определенном этапе пианино, по-видимому, потеряло устойчивость и опрокинулось вперед на малыша, раздавив верхнюю часть его тела.

Находившаяся рядом девочка позвала на помощь отца, находившегося во дворе, они быстро подняли пианино и извлекли ребенка. После этого малыша с крайне тяжелыми травмами доставили навстречу машине скорой помощи, медики эвакуировали его в больницу, где врачи констатировали смерть мальчика.

После консультации следователей и прокуратуры было принято решение передать тело ребенка семье для захоронения.