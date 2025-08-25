x
25 августа 2025


последняя новость: 20:59

Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Канцелярия Нетаниягу: "Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте в больнице "Насер" в Газе"

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 25 августа 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 20:27
Канцелярия Нетаниягу: "Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте в больнице "Насер" в Газе"
Chaim Goldberg/Flash90

Канцелярия главы правительства распространила официальное заявление по поводу инцидента в Хан-Юнисе, в результате которого погибли более десяти человек, включая пятерых журналистов.

"Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте, произошедшем сегодня в больнице "Насер" в Газе. Израиль ценит работу журналистов, медицинского персонала и всех гражданских лиц. Военные проводят тщательное расследование. Наша война ведется против террористов ХАМАСа. Наши цели – разгром ХАМАСа и возвращение заложников", – говорится в сообщении.

Израиль
