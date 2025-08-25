Канцелярия Нетаниягу: "Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте в больнице "Насер" в Газе"

Канцелярия главы правительства распространила официальное заявление по поводу инцидента в Хан-Юнисе, в результате которого погибли более десяти человек, включая пятерых журналистов.

"Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте, произошедшем сегодня в больнице "Насер" в Газе. Израиль ценит работу журналистов, медицинского персонала и всех гражданских лиц. Военные проводят тщательное расследование. Наша война ведется против террористов ХАМАСа. Наши цели – разгром ХАМАСа и возвращение заложников", – говорится в сообщении.