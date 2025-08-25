x
25 августа 2025
25 августа 2025
Израиль

На трехлетнего мальчика упало пианино, он скончался в больнице

время публикации: 25 августа 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 16:17
На трехлетнего мальчика упало пианино, врачи борются за его жизнь
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о маленьком ребенке, получившем крайне тяжелые травмы в результате несчастного случая. Выехавшей бригаде МАДА был передан малыш в возрасте примерно трех лет: по словам близких, на мальчика упало пианино.

Парамедики и фельдшеры МАДА сообщают, что ребенок был без сознания, без пульса и без дыхания, у него крайне тяжелые травмы груди и живота. Во время эвакуации мальчика в больницу "Адаса Эйн-Керем" медики продолжают реанимационные мероприятия, состояние ребенка критическое.

Вскоре из больницы сообщили, что несмотря на усилия врачей, ребенок скончался от получеенных травм. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

