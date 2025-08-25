x
Израиль

В результате аварии с квадроциклом в Хацаве пострадали женщина и ребенок

время публикации: 25 августа 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 17:41
В результате аварии с квадроциклом в Хацаве пострадали женщина и ребенок
Yonatan Sindel_Flash90

В мошаве Хацав перевернулся квадроцикл, на котором вместе с женщиной-водителем была пятилетняя девочка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 30 лет) получила тяжелые травмы, она доставлена в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Находившаяся с ней на квадроцикле девочка получила легкие травмы.

