Израиль

Наплыв детенышей ежей в "Сафари": что нужно знать, если видишь ежонка

Животные
время публикации: 25 августа 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 17:30
Наплыв детенышей ежей в "Сафари": что нужно знать, если видишь ежонка
Парк "Сафари", Рамат-Ган

В отделении для детенышей в больнице для диких животных при зоопарке "Сафари" в эти дни госпитализированы не менее десяти крошечных ежиков из разных частей Израиля. Специалисты больницы подчеркивают: ежата, безусловно, невероятно милы, но никакой больничный персонал не заменит малышам материнскую заботу.

Часто ежат выдергивают из природы, ошибочно посчитав, что им грозит опасность: на самом же деле нет никакой необходимости их спасать, потому что их мать находится поблизости. Как же определить, когда помощь человека необходима, а когда нужно оставить детенышей ждать свою маму?

Это зависит от возраста детеныша или детенышей, от их размера и от того, когда и где они были найдены, поясняют в "Сафари". Иногда, особенно когда речь идет о выводке совсем маленьких ежат, мать уходит на поиски пищи для себя, но далеко от гнезда она не отойдет. К примеру, если вы убирали во дворе, передвинули диван и нашли под ним нескольких детенышей – их мама, вероятно, находится поблизости и скоро вернется.

Если же вы точно знаете, что мать ранена или попала под машину, если вы видите одинокого ежонка, который бродит посреди дня, тогда как ежи активны ночью, или же ежонок ранен – возможно, он нуждается в помощи. Но в любом случае лучше ничего не предпринимать, не посоветовавшись со специалистами.

Если вы видите детеныша, который показался вам одиноким, не поднимайте и не перемещайте его, а позвоните в Управление природы и парков по телефону *3639 и следуйте инструкциям.

