Израильское управление судов внедряет ИИ в платформу для судей, пока не для вынесения решений

Управление судов проводит тестирование ИИ-чата для подготовки дел к судебному процессу и помощи в его ведении, в котором принимают участие 15 судей и их помощники, сообщает "Глобс".

"Чат а-Мишпат" ("Судебный чат") разработан в соответствии с потребностями системы, на основе системы Gemini от Google с добавлением индивидуальных адаптаций. Фактически он является надстройкой к закрытой системе управления делами "Нет а-Мишпат" ("Судебная сеть").

Чат будет работать только с документами конкретного делом, подготовка к рассмотрению которого ему поручена. Его цель – экономия времени. На стадии подготовки дела к слушанию чат суммирует утверждения сторон и указывает на точки согласия и разногласий. На стадии написания судебного решения судья может попросить его сосредоточить основные утверждения, возникшие в заключениях, или сравнить версии свидетелей по конкретным пунктам и так далее.

Когда речь идет о вынесении приговора, чат помогает в анализе предыдущих судебных решений (которые нужно привлечь из внешнего ИИ-инструмента издательства "Нево", работающего в сотрудничестве с администрацией судов) для определения рамок наказания.

Полное внедрение "Чат а-Мишпат" в судебную систему планируется на первое полугодие 2026 года.