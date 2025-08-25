x
25 августа 2025
25 августа 2025
25 августа 2025
25 августа 2025
Израиль

Ночью в хайфской гавани произошел пожар, сгорели несколько рыбацких яхт. Видео

Хайфа
Пожары
время публикации: 25 августа 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 13:31
Ночью в хайфской гавани произошел пожар, сгорели несколько рыбацких яхт. Видео
Пожарно-спасательная служба Прибрежного округа

Несколько рыболовных судов сгорели в гавани Шавит в Хайфском заливе – речь идет о гавани, расположенной неподалеку от устья реки Кишон.

Пожар произошел в ночь на понедельник, в его тушении были задействованы 12 пожарных расчетов, которые старались не допустить распространения огня на портовые здания и склады.

Руководитель дежурной смены "Кабаут ве-Ацала" Бени Закариев сообщил, что к моменту прибытия пожарных огонь бушевал на нескольких яхтах одновременно. Проверив суда, чтобы исключить возможность нахождения на них людей, пожарные приступили к тушению.

Тушение пожара длилось до утра.

