Ночью в хайфской гавани произошел пожар, сгорели несколько рыбацких яхт. Видео
время публикации: 25 августа 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 13:31
Несколько рыболовных судов сгорели в гавани Шавит в Хайфском заливе – речь идет о гавани, расположенной неподалеку от устья реки Кишон.
Пожар произошел в ночь на понедельник, в его тушении были задействованы 12 пожарных расчетов, которые старались не допустить распространения огня на портовые здания и склады.
Руководитель дежурной смены "Кабаут ве-Ацала" Бени Закариев сообщил, что к моменту прибытия пожарных огонь бушевал на нескольких яхтах одновременно. Проверив суда, чтобы исключить возможность нахождения на них людей, пожарные приступили к тушению.
Тушение пожара длилось до утра.
