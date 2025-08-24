Глава Генштаба Эяль Замир посетил базу ВМС: "Воюем на море, в воздухе и на суше"

Командующий генеральным штабом ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир встретился в воскресенье с командующим ВМС генерал-майором Давидом Сааром Салмой, командиром учебной базы и командирами командирских курсов ВМС, после чего он побывал на базе военно-морского флота в Хайфе, где побеседовал с командиром базы бригадным генералом Элиэзером Сухолицки и другими высокопоставленными офицерами.

Выступая перед военнослужащими, Замир обсудил сложные задачи, стоящие перед ВМС Израиля и похвалил достижения военно-морских сил в ходе войны "Железные мечи".

"Мы ведем войну на нескольких фронтах, сражаемся на море, в воздухе и на суше, и сейчас мы начинаем второй этап операции "Колесницы Гидеона", – отметил глава Генштаба. – Одновременно с этим мы действуем за тысячи километров от наших границ".

Глава Генштаба подчеркнул, что в ходе войны ЦАХАЛу удалось ликвидировать угрозу ХАМАСа в отношении населенных пунктов на юге страны, и благодаря сильному военному давлению на ХАМАС были созданы условия для освобождения заложников. В ходе второго этапа операции "Колесницы Гидеона", добавил он, ВМС должны быть готовы к оказанию помощи сухопутным силам.