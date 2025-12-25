ЦАХАЛ сообщил первые подробности об инциденте в районе Ницаны, где погиб контрабандист
Пресс-служба Армии обороны Израиля впервые опубликовала данные о расследовании инцидента в районе Ницаны, в ходе которого погиб гражданский.
По данным предварительного расследования, после завершения плановой операции и вне района проведения операции военнослужащий ЦАХАЛа и гражданский возвращались на гражданском автомобиле.
Во время поездки они заметили нескольких подозреваемых в масках во время контрабанды. После этого гражданский открыл огонь из своего личного оружия и из оружия военнослужащего по колесам автомобиля подозреваемых.
В результате этого машина съехала с дороги, и произошла авария, в ходе которой один из подозреваемых получил травмы. Он был эвакуирован в больницу, где позднее констатировали его смерть.
в ЦАХАЛе сообщают, что действие гражданского лица расследуются в рамках совместного следствия военной полиции и полиции Израиля.
Отметим, что Ynet обвиняет ЦАХАЛ в сокрытии информации об этом инциденте в течение двух дней. Убитый, по информации издания, был бедуином из Негева.