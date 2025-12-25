x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщил первые подробности об инциденте в районе Ницаны, где погиб контрабандист

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 декабря 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 21:45
Yaniv Nadav/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля впервые опубликовала данные о расследовании инцидента в районе Ницаны, в ходе которого погиб гражданский.

По данным предварительного расследования, после завершения плановой операции и вне района проведения операции военнослужащий ЦАХАЛа и гражданский возвращались на гражданском автомобиле.

Во время поездки они заметили нескольких подозреваемых в масках во время контрабанды. После этого гражданский открыл огонь из своего личного оружия и из оружия военнослужащего по колесам автомобиля подозреваемых.

В результате этого машина съехала с дороги, и произошла авария, в ходе которой один из подозреваемых получил травмы. Он был эвакуирован в больницу, где позднее констатировали его смерть.

в ЦАХАЛе сообщают, что действие гражданского лица расследуются в рамках совместного следствия военной полиции и полиции Израиля.

Отметим, что Ynet обвиняет ЦАХАЛ в сокрытии информации об этом инциденте в течение двух дней. Убитый, по информации издания, был бедуином из Негева.

